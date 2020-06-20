В Товузе взорвалась газопроводная труба, есть пострадавшие

В Товузском районе при строительстве дороги взорвалась газопроводная труба, есть пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел недалеко от села Хатынлы.

В ходе строительства дороги взорвалась газопроводная труба, пострадали два человека.

Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое, состояние другого - средней степени тяжести.