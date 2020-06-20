https://news.day.az/society/1246302.html В Товузе взорвалась газопроводная труба, есть пострадавшие
В Товузе взорвалась газопроводная труба, есть пострадавшие
В Товузском районе при строительстве дороги взорвалась газопроводная труба, есть пострадавшие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел недалеко от села Хатынлы.
В ходе строительства дороги взорвалась газопроводная труба, пострадали два человека.
Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое, состояние другого - средней степени тяжести.
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