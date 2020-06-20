Государственная миграционная служба обратилась к иностранцам и лицам без гражданства, проживающим в Азербайджане, в связи со специальным карантинным режимом.

Как сообщили в субботу Day.Az в Госслужбе, в соответствии с мерами, определенными в рамках постановления Кабинета министров Азербайджана от 19 июня 2020 года об ужесточении с 00.00 21 июня до 06.00 5 июля 2020 года режима карантина на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района, до внимания иностранцев и лиц без гражданства доводится нижеследующее в связи с деятельностью Государственной миграционной службы:

- деятельность расположенных на указанных территориях региональных миграционных управлений ограничивается; приём соответствующих документов и выдача готовых документов осуществляется посредством Центров "Службы ASAN";

- представление соответствующих медицинских справок при обращении для получения разрешений на временное и постоянное проживание (необходимо предоставление соответствующих медицинских справок при физическом получении готовых удостоверений разрешений) не требуется;

- проверка знаний обратившихся для получения разрешения на постоянное проживание иностранцев об их правах и обязанностях, предусмотренных законами Азербайджанской Республики, а также государственного языка откладывается;

- просьба к иностранцам, имеющим действительные разрешения на проживание и не имеющим никаких оснований для продления этих разрешений, а также законным представителям (родителям и т.д.) иностранцев, достигших 16-летнего возраста, обратиться в Службу в электронном порядке в связи с продлением срока временного пребывания;

- иностранцы могут направить свои предложения, заявления и жалобы касательно миграционных вопросов по ссылке.

Иностранцы, желающие временно покинуть в указанные даты место пребывания или проживания, для получения разрешения должны отправить SMS на номер 8103. В этом случае после номера 1 (2) соответственно и аббревиатуры в соответствии со статусом пребывания и проживания в стране - OYQ (регистрация по месту пребывания), MOM (срок временного пребывания), MYI (разрешение на временное пребывание) или DYI (разрешение на постоянное пребывание), указывается номер соответствующего документа и SMS-сообщение отправляется на номер 8103. Аббревиатуры обязательно должны быть написаны английским шрифтом. Например, временно проживающий в стране иностранец, для того чтобы покинуть своё место жительства с целью закупки продовольствия, указывает 2MYI, номер документа (например, 2MYI0123456) и отправляет SMS на номер 8103. Процесс объясняется в видеоинструкции по указанной ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=ky3atuigS2I).

Для получения номера соответствующих документов иностранцы, зарегистрированные по месту пребывания, а также касательно которых были приняты решения о продлении срока временного пребывания, могут воспользоваться электронной услугой "Статус обращений" (https://eservice.migration.gov.az/public/application-track) на официальной интернет-странице Государственной миграционной службы. В этом случае важно ввести номер паспорта, дату рождения и информацию о гражданстве. Иностранец может покинуть своё место жительство и пребывания только после получения положительного ответа.

Во время передвижения иностранцам важно иметь при себе удостоверяющий личность документ (паспорт или другой документ для пересечения границы).

Иностранцам рекомендуется отдавать предпочтение электронным услугам (переход к электронным услугам: https://eservice.migration.gov.az/?lang=ru).

Кроме того, в Службе сообщили, что пребывание в стране иностранцев, чей срок временного пребывания уже был продлен на 60 дней (с оплатой соответствующей государственной пошлины), считается законным без дополнительного обращения и оплаты государственной пошлины до снятия применяемых на государственной границе ограничений на передвижение.

Для получения более подробной информации можно обратиться в Call-центр (012) 919.