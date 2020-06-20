В Азербайджане глава ИВ района опроверг сообщения о заражении коронавирусом

"Сообщения о том, что я заразился коронавирусной инфекцией, не соответствуют действительности".

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил глава ИВ Тертерского района Мустагим Мамедов.

Глава ИВ отметил, что сообщения о том, что он посещен на карантин, безосновательны: "Сейчас я нахожусь в своем рабочем кабинете. Как и все, я тоже сдал анализы. Результат оказался негативным. Это должны делать все, кто любит, уважает родных и близких".