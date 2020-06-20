https://news.day.az/society/1246341.html В Азербайджане глава ИВ района опроверг сообщения о заражении коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане глава ИВ района опроверг сообщения о заражении коронавирусом - ФОТО
"Сообщения о том, что я заразился коронавирусной инфекцией, не соответствуют действительности".
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил глава ИВ Тертерского района Мустагим Мамедов.
Глава ИВ отметил, что сообщения о том, что он посещен на карантин, безосновательны: "Сейчас я нахожусь в своем рабочем кабинете. Как и все, я тоже сдал анализы. Результат оказался негативным. Это должны делать все, кто любит, уважает родных и близких".
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