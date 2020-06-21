Прокуратура Товузского района сделала заявление

- в связи со взрывом на газопроводе

20 июня в Товузскую районную прокуратуру поступила информация о госпитализации двух человек с ожогами, полученными в результате взрыва в ходе ремонтных работ на газопроводной трубе на территории района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сотрудники прокуратуры незамедлительно осмотрели место происшествия.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты подгоревшие части предметов одежды, образцы земли, зажигалки, природного газа с трубы, отрезок трубы, подвергнутый термическому воздействию, а также проведены другие неотложные следственные действия.

В результате предварительного расследования установлено, что работник компании ООО Yurd Construction Магеррам Сулейманов 1957 года рождения и Санан Гулиев 1966 года рождения получили термические ожоги в результате взрыва, произошедшего при проведении работ по прокладке газопровода на территории села Хатынлы.

По данному факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 162.1 (нарушение правил техники безопасности и охраны труда) Уголовного кодекса, назначены необходимые экспертизы.

В настоящее время проводится стационарное лечение пострадавших.

В рамках уголовного дела устанавливаются виновные лица либо круг лиц, продолжаются необходимые меры по привлечению их к следствию.