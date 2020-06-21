В восьми городах и районах Азербайджана закрываются рестораны, парикмахерские и салоны красоты

На территориях, в которых введен специальный карантинный режим, с 21 июня до 5 июля приостановлена деятельность ресторанов.

Как передает Day.Az, об говорится в решении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Согласно решению, приостанавливается также деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг (в том числе обслуживание в домах клиентов или в другом месте).

Отметим, с целью снижения скорости распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а также минимизации возможных ее последствий, в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00.00 21 июня до 06.00 5 июля введены ограничения.