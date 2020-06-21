Сотни автомобилей пытаются выехать из Баку под покровом ночи

Не смотря на предупреждения Оперативного штаба при Кабинете министров и дорожной полиции, сотни автомобилей ночью пытаются выехать из Баку в районы страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, к примеру, на участке Алят трассы Баку-Газах образовалась большая пробка. Некоторые водители попытались выехать из столицы обходными путями, по бездорожью, так как не имели разрешения, чтобы проехать карантинный пост дорожной полиции.

Представляем вашему вниманию эти кадры