https://news.day.az/society/1246358.html Сотни автомобилей пытаются выехать из Баку под покровом ночи - ФОТО
Сотни автомобилей пытаются выехать из Баку под покровом ночи - ФОТО
Не смотря на предупреждения Оперативного штаба при Кабинете министров и дорожной полиции, сотни автомобилей ночью пытаются выехать из Баку в районы страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, к примеру, на участке Алят трассы Баку-Газах образовалась большая пробка. Некоторые водители попытались выехать из столицы обходными путями, по бездорожью, так как не имели разрешения, чтобы проехать карантинный пост дорожной полиции.
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