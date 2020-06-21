В Азербайджане наступило лето

В Азербайджане началось лето.

Как передает Day.Az, лето наступило в стране в 01:43.

В это время земная ось образует наименьший угол с направлением Солнца (Солнце находится на своей максимальной высоте над горизонтом в полдень этого дня (73⁰.1). Это самый длинный день и самая короткая ночь в году. Продолжительность дня составит 15 часов 3 минуты 23 секунды, а продолжительность ночи - 8 часов 56 минут 37 секунд.