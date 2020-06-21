Началось первое солнечное затмение года

Сегодня, в день летнего солнцестояния, началось кольцеобразное солнечное затмение.

Как передает Day.Az, затмение началось в 07:46 и завершится в 13:34. Пик затмения придется на 10:41. Затмение будет продолжаться 5 часов 48 минут.

Затмение лучше всего будет наблюдаться с территории стран Африки, стран Юго-Восточной Европы и Азии. Кольцевую фазу затмения можно будет наблюдать в некоторых частях Африки, включая Центральноафриканскую Республику, Конго и Эфиопию, а также в некоторых частях Пакистана, Индии и в Китае.

С территории Азербайджана с 08:47 до 11:05 также можно будет частично наблюдать солнечное затмение.

Отметим, что следующее солнечное затмение в 2020 году произойдет 14 декабря.