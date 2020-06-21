В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана

Следователи Волгограда смогли установить личность парня, который убил студента-медика. Им оказался местный волгоградец - житель Советского района Васильев Виталий Николаевич, передает Day.Az со ссылкой на kp.ru.

Задержать преступника пока не удалось. Его объявили в федеральный розыск.

Напомним, 17-летнего Тимура Гаврилова, который приехал в Волгоград из Азербайджана, убили ночью 13 июня в самом центре города. Тело парня обнаружили случайные прохожие. Убийца нанес ему почти двадцать ножевых ранений, после чего сбежал.

По факту жестокого убийства следователи тут же завели уголовное дело. Первым делом изучили все записи с камер видеонаблюдения. Убийцу зафиксировали сразу несколько камер. Однако опознать его было весьма проблематично - парень был в медицинской маске, а на голове - капюшон спортивной куртки. Кроме того, он буквально пробегал мимо камер, чтобы те его не смогли отчетливо зафиксировать.

Больше недели понадобилось правоохранителям, чтобы установить личность убийцы. Они опросили сотни волгоградцев и благодаря грамотному взаимодействию органов СУ СКР по Волгоградской области и регионального Главка МВД удалось выяснить, кто убил иностранного студента.

- Установлена причастность к особо тяжкому преступлению жителя Советского района Волгограда Васильева Виталия Николаевича, 1998 года рождения. На его поиски брошены все силы полиции. Расследование и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, продолжаются, - уточняют "КП-Волгоград" в СУ СК по региону.