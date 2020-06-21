TƏBİB обратилось к гражданам в связи с мобильным приложением

"Вы можете внести свой вклад в предотвращение распространения инфекции COVID-19, подключившись к мобильному приложению "E-Təbib".

Об этом, как передает в воскресенье Day.Az, говорится в сообщении на странице в Facebook Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

В сообщении отмечается, что "E-Təbib" - мобильное приложение, помогающее уменьшению распространения коронавируса.

"С помощью этого приложения вы будете уведомлены о том, являются ли люди вокруг вас в общественных местах потенциальными носителями вируса. Если вы случайно были в контакте с носителем инфекции (например, в очереди, в магазине и т. д.), вам будет отправлено уведомление и вы будете приглашены на лабораторное тестирование.

"E-Təbib" работает посредством Bluetooth, создает связь с другими пользователями приложения поблизости.

Чем больше людей будут использовать это приложение, тем точнее и быстрее будет возможно выявить всех зараженных!

С помощью приложения можно в одно нажатие связаться с горячей линией против коронавируса, получить статистическую информацию, соответствующую помощь, а также различные уведомления и новости", - говорится в сообщении.

TƏBİB также объяснило как подключиться к приложению: "Вы можете легко скачать приложение на свой телефон:

В зависимости от используемой системы загрузите приложение на свой смартфон через Play Market или AppStore, введя "E-Tabib" или "E-Təbib";

Запустите приложение и введите номер своего мобильного телефона;

Введите код подтверждения, отправленный через SMS, в соответствующие поля;

Включите Bluetooth", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что приложение "E-Təbib" не собирает никакой личной информации, кроме номера вашего мобильного телефона.