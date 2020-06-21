Как полиция возвращала водителей, пытавшихся выехать из Баку в районы объездными путями

Из-за большого количества лиц, выезжающих в районы с вечера, на полицейских постах наблюдалось скопление автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, некоторые водители, игнорируя ограничения, пытались объехать посты грунтовыми дорогами.

Рвы, выкопанные соответствующими структурами на грунтовых дорогах в качестве превентивной меры, были впоследствии засыпаны водителями и пассажирами. Несмотря на это, водители, пытавшиеся объехать посты по грунтовой дороге, были задержаны сотрудниками полиции.

Начальник отдела дорожно-патрульной службы Главного управления Государственной дорожной полиции полковник полиции Садин Аскеров сообщил АПА, что в течение дня на посту было оштрафовано около 200 водителей, воспользовавшихся грунтовыми участками для объезда постов и тем самым нарушивших правила специального карантинного режима.

Отметим, что ехавшие в направлении районов жители Баку, Сумгайыта и Абшерона были возвращены в столицу и привлечены к ответственности.

Высокая плотность на посту продолжалась около 8 часов.