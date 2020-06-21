https://news.day.az/society/1246471.html Баку в первый день специального карантинного режима - ФОТО
Баку в первый день специального карантинного режима - ФОТО
Сегодня в 00:00, в целях снижения скорости распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и минимизации ее возможных последствий в 2020 году, в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе вступил в силу специальный карантинный режим.
Начиная с сегодняшней ночи, в разных направлениях города установлены посты, проверяется наличие разрешения у водителей. Также в разных районах столицы сотрудниками полиции проверяется наличие разрешений на выход из дома у граждан.
А некоторые улицы столицы пустые, что можно наблюдать на нижеприведенных фотографиях.
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