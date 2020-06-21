https://news.day.az/society/1246472.html Сильный ветер повредил газопровод в Товузе - ВИДЕО
Сильный ветер повредил газопровод в Товузе - ВИДЕО
В Товузском районе сильный ветер послужил причиной повреждения линий газопровода.
Как передает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз", во время стихийного бедствия в некоторых частях рейона была серьезно повреждена газовая сеть.
Сотрудники Шамкирского регионального управления эксплуатации газа ведут работы по ликвидации последствий повреждений и возобновлению газоснабжения.
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