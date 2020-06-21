Сильный ветер повредил газопровод в Товузе

В Товузском районе сильный ветер послужил причиной повреждения линий газопровода.

Как передает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз", во время стихийного бедствия в некоторых частях рейона была серьезно повреждена газовая сеть.

Сотрудники Шамкирского регионального управления эксплуатации газа ведут работы по ликвидации последствий повреждений и возобновлению газоснабжения.