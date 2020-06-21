Кямран Алиев об избиении тракториста в Масаллы

Главное Управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД прокомментировало видеокадры об избиении сотрудниками полиции водителя трактора в Масаллинском районе Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, начальник отдела ГУГД, полковник полиции Кямран Алиев сказал, что данный видеоролик был исследован в управлении.

"Это был водитель трактора. Он не подчинился требованию полиции и не представил соответствующие документы после задержания. После этого он оказал сопротивление. Правда, наши сотрудники тоже применили противозаконные методы. В связи с этим по поводу них начато соответствующее расследование", - отметил он.