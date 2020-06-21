https://news.day.az/society/1246506.html Сильный пожар в поселке Ходжасан
Сильный пожар в поселке Ходжасан
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре в цехе по обработке деревянных изделий в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Согласно информации, на место происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Отмечается, что будет предоставлена дополнительная информация.
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