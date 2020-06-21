В Гедабеке выпал мокрый снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выпавший мокрый снег потом перешел в град.

Отметим, что завтра в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных местах ливневые, град. Местами усиливающийся западный ветер.