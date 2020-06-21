https://news.day.az/society/1246524.html В Азербайджане выявлен 491 новый случай заражения коронавирусом, 283 вылечившихся, 6 скончались - ФОТО
В Азербайджане выявлен 491 новый случай заражения коронавирусом, 283 вылечившихся, 6 скончались - ФОТО
В Азербайджане выявлен 491 новый случай заражения коронавирусом, 283 вылечившихся, 6 скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлены 12 729 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 6799, скончались 154 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5776 человек.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 422 049 тестов.
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