В Азербайджане выявлен 491 новый случай заражения коронавирусом, 283 вылечившихся, 6 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 12 729 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 6799, скончались 154 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5776 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 422 049 тестов.