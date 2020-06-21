https://news.day.az/society/1246527.html В Азербайджане директор филиала банка утонул в море, спасая детей
В Азербайджане директор филиала банка утонул в море, спасая детей
Директор одного из филиалов "Халг банк" Юсиф Мамедов утонул в море.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении банка.
Случай произошел на днях во время отдыха Ю.Мамедова с семьей и друзьями. Он, увидев, что дети тонут вдали от берега, бросился на помощь. По словам свидетелей, Юсиф смог спасти их, но при этом сам утонул.
Ю.Мамедов сегодня был похоронен в Имишли.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре