В Азербайджане директор филиала банка утонул в море, спасая детей

Директор одного из филиалов "Халг банк" Юсиф Мамедов утонул в море. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении банка. 

Случай произошел на днях во время отдыха Ю.Мамедова с семьей и друзьями. Он, увидев, что дети тонут вдали от берега, бросился на помощь. По словам свидетелей, Юсиф смог спасти их, но при этом сам утонул. 

Ю.Мамедов сегодня был похоронен в Имишли. 