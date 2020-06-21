Резьба по дереву: уникальные шедевры нахчыванских мастеров

Резьба является одним из старейших видов искусства и общей для всех культур, начиная с каменного века и до наших дней. Таким распространенным этот вид искусства является благодаря доступности, пластичности и низким затратам.

Этот вид искусства с древних времен также очень популярен в Азербайджане. Резьба по дереву считается одним из оригинальных образцов этого искусства в Нахчыванском древнем поселении Гемигая, сообщает Day.Az со ссылкой на Azernews.

Люди в Нахчыване до сих пор сохранили эту интересную форму искусства. Одним из тех, кто дает жизнь этому делу, является Акиф Гасанов.

Художник признается, что работать с деревом и создавать шедевры из этого материала - непростое дело. "Лучше дважды измерить и один раз отрезать. Нет другого такого нежного, чувствительного, щедрого и послушного материала, как дерево", - говорит Гасанов.

Резьба является трудоемкой работой, которая требует навыков, терпения, усердия и точности. Если мастер может совместить все это, то может получиться настоящий шедевр.

Надо быть в курсе живописи, каллиграфии и столярничества, чтобы изучить весь процесс создания такого изысканного мастерства.

Прежде чем начать резьбу, нужно подготовить эскизы и сделать все мерки.

Житель Ордубада Джабир Джаббаров также является великим мастером резьбы. Его работы с ажурными элементами всегда вызывают большой интерес и внимание. Художник часто применяет ажурный метод, использованный в мавзолее Момине хатун и гробнице Юсифа ибн Кусейра, построенных в 12 веке в Нахчыване.

Джаббаров также сформировал свой собственный оригинальный и неповторимый ажурный стиль. Отдавая всю душу этому искусству, Джаббаров со временем стал больше разбираться в деревьях и теперь знает, какой вид для чего подходит больше.

Большинство его работ выполнены из орехового дерева, но также он использует древесину фисташкового дерева, яблони, абрикоса.

"Древесина грецкого ореха имеет оригинальный цвет. Другие деревья более мягкие и на них невозможно что-либо вырезать. Они быстро ломаются и портятся", - говорит мастер.

Джаббаров также отмечает, что резьба по дереву является очень трудным искусством.

"Я интересовался западной архитектурой и скульптурой и изучал различные стили этих видов искусства. После этого моя симпатия к восточной архитектуре выросла. Восточная архитектура является более значимой. Когда вы познакомитесь с западной архитектурой, вы заметите, что на самом деле западные архитекторы использовали восточную архитектуру и развивали ее на свой лад. Европейская архитектура не такая точная, как наша", - говорит Джаббаров.

Нахчыванская Автономная Республика является легендарным местом, которое продолжает сохранять и развивать этот древний и уникальный вид искусства.