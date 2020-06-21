В Тертере «ВАЗ 2107» столкнулся с грузовиком, есть погибший и раненые

В Тертере произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Гарагоюнлу.

По сообщению, автомобиль марки "ВАЗ 2107", управляемый жителем села Мамедовым Техмезом Акиф оглу 1963 г.р., столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате ДТП, водитель "Жигулей" погиб на месте, водитель и пассажир грузовика госпитализированы с тяжелыми травмами в Бардинскую районную больницу.

Выясняются обстоятельства ДТП.