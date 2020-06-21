https://news.day.az/society/1246550.html В Тертере «ВАЗ 2107» столкнулся с грузовиком, есть погибший и раненые - ФОТО
В Тертере «ВАЗ 2107» столкнулся с грузовиком, есть погибший и раненые - ФОТО
В Тертере произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Гарагоюнлу.
По сообщению, автомобиль марки "ВАЗ 2107", управляемый жителем села Мамедовым Техмезом Акиф оглу 1963 г.р., столкнулся с грузовым автомобилем.
В результате ДТП, водитель "Жигулей" погиб на месте, водитель и пассажир грузовика госпитализированы с тяжелыми травмами в Бардинскую районную больницу.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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