https://news.day.az/society/1246556.html TƏBİB назвало количество проведенных cегодня тестов на коронавирус
TƏBİB назвало количество проведенных cегодня тестов на коронавирус
Сегодня в Азербайджане проведен 4 947 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 21-е июня.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 422 049 тестов.
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