Нарушители карантина, выехавшие из Баку, закопали ямы на обходных дорогах, чтобы попасть в районы

Некоторые жители Баку, Сумгайыта и Абшерона, под покровом ночи попытались попасть в районы страны, используя грунтовые дороги в обход карантинных постов полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, однако, на этих обходных путях, для предотвращения выезда водителей без разрешения, спецтехникой были раскопаны ямы.

Водители, а также их пассажиры, нарушившие карантинный режим, при помощи рук и лопат закопали землей преграду, привели дорогу в пригодное для проезда состояние и им удалось выехать в направлении районов.

Не смотря на этот факт, дорожная полиция выявила нарушителей и вернула их назад. Отмечается, что эти граждане были привлечены к ответственности.