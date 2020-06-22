https://news.day.az/society/1246588.html В Азербайджане волк покусал 23-летнего мужчину
В Азербайджане волк покусал 23-летнего мужчину
В Товузе волк напал на 23-летнего мужчину.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Асирик, рядом с лесным массивом.
23-летний Самир Алиев был госпитализирован с укусом. Ему была оказана срочная медицинская помощь, состояние его оценивается врачами как стабильное. После оказания кму медицинской помощи он выписан домой.
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