В Азербайджане волк покусал 23-летнего мужчину

В Товузе волк напал на 23-летнего мужчину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Асирик, рядом с лесным массивом.

23-летний Самир Алиев был госпитализирован с укусом. Ему была оказана срочная медицинская помощь, состояние его оценивается врачами как стабильное. После оказания кму медицинской помощи он выписан домой.