Муса Гулиев: Следует активно штрафовать лиц, не носящих маски

Полиция должна быть более активной в штрафовании лиц, не носящих маски.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, в частности, необходимо приступить к штрафованию лиц, нарушающих закон в метро и общественном транспорте, и к исполнению реальных требований в этом направлении.

Гулиев отметил, что Оперативный штаб при Кабмине каждый день должен информировать общественность о нарушающих правила и штрафах.

Напомним, что в транспортных средствах, используемых для пассажироперевозок, на рынках, закрытых объектах общепита, торговых объектах и объектах обслуживания необходимо надевать маски.

Согласно новой поправке, внесенной в Кодекс об административных проступках, за неиспользование медицинских масок во время карантина в соответствии со ст. 211.2 вышеуказанного Кодекса физические лица будут оштрафованы на 50 манатов, лицо, уже подвергнутое за это административному взысканию - на 100 манатов, должностные лица - на 200 манатов, юридические лица - на 400 манатов.