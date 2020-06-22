900 автомобилей, пытавшихся пересечь карантинные посты полиции, возвращены обратно

Вчера в Баку были возвращены 900 автомобилей, пытавшихся въехать в Баку и выехать из города.

Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции Кямран Алиев, передает Day.Az.

По его словам, с постов были возвращены 550 автомобилей, пытавшиеся въехать в столицу из районов, и 350 автомобилей, пытавшихся выехать из Баку.

Отметим, что Кабинет министров принял постановление о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района. Согласно решению, строгий карантинный режим будет действовать с 00:00 21 июня до 06:00 5 июля.