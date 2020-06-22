TƏBİB прокомментировал кадры, распространенные в социальных сетях

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана прокомментировало распространенные в социальных сетях кадры, связанные с отсутствием должного внимания к пациентам, получающим лечение от коронавируса в Клиническом медицинском центре №1 ("Семашко").

Как передает Day.Az, пресс-секретарь TƏBİB Равана Алиева заявила, что кадры изучаются и будут приняты необходимые меры.

Напомним, что на распространенных кадрах проходящий лечение в КМЦ больной утверждает, что в течение дня пациентам "выдается только один препарат против гриппа" .