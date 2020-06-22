Замглавы Таможенного госпиталя сообщил тревожные факты о состоянии Бахрама Багирзаде

"Состояние заслуженного артиста Бахрама Багирзаде остается прежним".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.

Напомним, заслуженный артист Бахрам Багирзаде 13 июня 2020 года был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции.

Новая компьютерная томография выявила серьезное негативное течение заболевания по сравнению с предыдущим этапом. Также выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к ИВЛ, увеличения сатурации не было не достигнуто. В связи с тем, что сатурация в течение дня оставалась в пределах 50%, был проведен консилиум, который решил подключить пациента к устройству ЭКМО.

ЭКМО - экстракорпоральная мембранная оксигенация - это специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

После подключения пациента к устройству ЭКМО в Центральном таможенном госпитале, его состояние относительно стабилизировалось, и сатурация повысилась до 95 процентов. Однако состояние больного остается критически тяжелым.

Лечение заслуженного артиста Бахрама Багирзаде находится непосредственно под контролем Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.