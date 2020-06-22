Обнародовано количество SMS-разрешений, выданных в воскресенье

На основании соответствующего постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах по ужесточению специального карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлахского, Масаллинского, Джалилабадского и Абшеронского районов" возобновлена деятельность "Системы получения разрешений и мониторинга во время применения особого карантинного режима". Ограничения будут действовать на указанных территориях с 00:00 21 июня до 06:00 5 июля 2020 года.

Как сообщили Day.Az в "ASAN xidmət", по 47 427 государственным и частным организациям, в том числе физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью без юридического лица, действуют 690 330 активных разрешений их сотрудников.

В связи с получением разрешения для выхода из дома на короткий номер 8103 было отправлено 511 419 SMS, из них 149 177 (что составляет 29%) не получили утвердительного ответа из-за несоответствующего содержания. На 99,4% отправленных SMS-сообщений был дан ответ в течение 1 минуты.