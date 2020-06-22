На карантинных постах больше не будет пробок

Дорожная полиция начала проверять водителей, подъезжающих к карантинным постам, при помощи новой специальной техники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Publika.Az, на планшетах, имеющихся у патрулей дорожной полиции, установлено новое приложение, которое может в течение всего лишь трех секунд показать, имеет разрешение водитель или нет. Все, что нужно сделать - это показать на расстоянии удостоверение личности.

Отмечается, что новая технология поможет сократить количество заторов на дорогах, где установлены карантинные посты, упростит работу сотрудников полиции, предоставив им возможность проводить безконтактную проверку, что в свою очередь безопасно и для водителей в период специального карантинного режима.