https://news.day.az/society/1246689.html В Азербайджане усилен контроль над пляжами - из-за карантина
В Азербайджане усилен контроль над пляжами - из-за карантина
МЧС приступило к мерам по пресечению использования пляжей на территориях, где введен специальный карантинный режим, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как говорится в сообщении, в период специального карантина соответствующие силы МЧС совместно с МВД будут патрулировать прибрежные территории в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе как на суше, так и на воде, а также в Лянкяранском, Масаллинском и Джалилабадском районах.
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