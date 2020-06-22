TƏBİB: Расследования в связи с Клиническим медцентром продолжаются

В связи с мнениями и видеоматериалами, распространенными в соцсетях в связи с Клиническим медцентром, сообщается, что TƏBİB проинформирован о существующей ситуации и недостатках в больнице, и ведутся непрерывные работы по их устранению, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TƏBİB.

В связи с видеоматериалом, распространенным в соцсетях, в сообщении говорится, что лекарственный препарат, названный пациентом "китайское лекарство", называется "Фавипиравир": "Это химический состав, который используется как лекарственное средство против различных видов RNT-вирусов, в том числе, коронавируса SARS-CoV-2. Впервые лекарственное средство было произведено в Японии как средство лечения, и, помимо гриппа, утвержден для лечения тяжелых вирусных инфекций. В Японии торговое название лекарственного средства, содержащего фавипиравир - "Авиган".

Эффективность фавипиравира против коронавируса была доказана в результате клинических исследований, проведенных в Ухане и Шенчжене в марте 2020 года. Результаты обследования показали, что под влиянием фавипиравира наличие коронавируса в человеческом организме уменьшается с 11 до 4 дней, и у 91% больных состояние поврежденных легких улучшается, тогда как число больных, не принимающих его, составило 62%.

Особенность препарата в том, что вирус, стойкий к его воздействию, пока не найден. Этот лекарственный препарат сохраняет свою эффективность на протяжении всей пандемии. В настоящее время во всем мире проводятся широкие клинические исследования в связи с этим лекарственным препаратом.

Клиники особого режима, функционирующие в Азербайджане, обеспечены всеми лекарственными препаратами, используемыми в мире для лечения инфекции COVID-19.

Другой лекарственный препарат "Парацетамол" - жаропонижающее и болеутоляющее средство.

Также утверждается, что не хватает врачей- инфекционистов, и выражается недовольство тем, что пациентов обслуживают врачи других специальностей. Отметим, что во всем мире в борьбу с пандемией коронавируса привлечены не только врачи-инфекционисты, но и врачи других специальностей. Также и в Азербайджане врачи всех специальностей оказывают услуги пациентам в больницах, специализирующихся на лечении коронавирусной инфекции. Но это не значит, что в клиниках особого режима лечение проводится произвольно, и безо всяких оснований. Лечение во всех медучреждениях проводится на основании соответствующих протоколов TƏBİB - "COVID-19 - временное руководство для медработников". Кроме того, каждая клиника координируется врачом-инфекционистом.

В TƏBİB еще раз отметили, что расследование в связи с Клиническим медцентром продолжается, и обращения и жалобы пациентов будут учтены, за короткое время недочеты будут устранены.