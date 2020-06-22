https://news.day.az/society/1246711.html В Баку произошло смертельное ДТП
В Баку произошло смертельное ДТП
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, 20 июня около 22:00 на территории поселка Локбатан Гарадагского района автомобиль марки Mitsubishi, управляемый жителем города Баку В.Мухтаровым, сбил переходившего дорогу жителя Геранбойского района Шахрияра Зейналова, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
От полученных травм Ш.Зейналов скончался на месте происшествия.
Ведется расследование.
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