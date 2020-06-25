Каждый гражданин должен осознавать свою ответственность, иначе второй волны коронавируса не избежать

Когда в марте в Азербайджане был принят специальный карантинный режим из-за угрозы распространения коронавируса, на первом этапе карантина динамика заболеваний вселяла оптимизм, так как число заражений и смертей было низким.

Об этом Day.Az сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Малахат Ибрагимгызы.

Парламентарий выразила сожаление о том, что после ослабления карантинного режима люди перестали относиться к пандемии серьезно.

"Некоторые из наших граждан начали праздновать победу над COVID-19 раньше времени. Многие и вовсе не верили в существование болезни. Гражданам следовало выполнять несколько довольно простых условий: носить медицинские маски, оставаться по мере возможности дома и соблюдать социальную дистанцию. Но после ослабления карантинного режима наши граждане перестали следовали этим трем "золотым" правилам. Поэтому сегодня мы сталкиваемся с растущей тенденцией инфицирования", - считает она.

По мнению нашей собеседницы, одним из важных показателей является количество зараженных и количество вылечившихся.

"Например, в мае число новых случаев заболеваний коронавирусом было намного меньше, чем число выздоровевших. Но после праздника Рамазан число заболеваний стало резко увеличиваться. Поэтому Оперативный штаб принял решение о восстановлении строгого карантинного режима", - пояснила Ибрагимгызы.

Как напомнила депутат, сначала было принято решение о запрете выхода из дома на выходных.

"Однако, поскольку эта мера не имела достаточного эффекта, было решено ввести специальный карантинный режим с 21 июня по 5 июля. Если граждане будут защищать себя и своих близких, то таким образом мы защитим и окружающих нас людей, а значит и всю страну", - подчеркнула она.

Как отметила наша собеседница, каждый гражданин должен осознавать свою ответственность в борьбе с глобальной пандемией COVID-19.

"Существуют случаи, когда человек, будучи носителем вируса, либо болеет в легкой форме, либо и вовсе не обнаруживает никаких симптомов. Однако при контактировании с посторонними людьми он заражает их, и если иммунитет людей слаб, то они, как правило, умирают. Поэтому каждый гражданин должен понимать, что если он не будет следовать правилам Оперативного штаба, то может стать источником опасности для окружающих", - полагает депутат.

Приводя зарубежный пример, Ибрагимгызы рассказала о том, что в некоторых европейских странах люди даже предпочитают закрывать лицо шарфом.

"То есть, люди проявляют такую ответственность, что добровольно, помимо маски, используют и другие средства защиты. Правила гигиены присущи нашему обществу и культуре. Поэтому всегда следует соблюдать правила дезинфекции, чтобы снизить риск заражения", - рекомендовала она.

Парламентарий добавила, что Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда держат вопрос здоровья граждан на повестке дня.

Депутат считает, что в прессе должны предоставлять больше материалов вирусологов, эпидемиологов и других специалистов по инфекционным заболеваниям.

"Потому что эти люди тесно сотрудничают с пациентами, страдающими от коронавируса, и постоянно борются за то, чтобы вернуть их к жизни. Они приобретают практические знания, поскольку коронавирус является новой болезнью в мире. В связи с этим, работники здравоохранения должны делиться своими знаниями и рекомендациями в СМИ. Благодаря просветительским материалам, неверующие в вирус люди смогут ближе ознакомиться с угрозой, нависшей над всем миром, и пересмотреть свои взгляды", - заключила Малахат Ибрагимгызы.

Абдул Керимханов