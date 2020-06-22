В Азербайджане выявлены нарушения на 99 объектах общепита

Агентство пищевой безопасности (АПБ) провело рейды в 125 объектах общепита, 186 продовольственных магазинах в Баку и регионах страны для контроля над выполнением методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных Кабмином, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

В 99 объектах были выявлены факты несоблюдения и грубого нарушения ряда правил, исходящих из требований методических указаний, утвержденных Кабмином.

В связи с выявленными фактами в отношении этих предприятий были приняты административные меры в рамках требований законодательства.

Нарушения были выявлены в объектах общепита и продовольственных магазинах Габалинского, Нефтчалинского, Шамахинского, Исмаиллинского, Агстафинского, Губинского, Бейлаганского, Зардабского районов.