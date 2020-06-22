https://news.day.az/society/1246759.html Расписание телеуроков для абитуриентов на завтра
Расписание телеуроков для абитуриентов на завтра
Министерство образования Азербайджана опубликовало завтрашнее расписание передачи "Время урока для абитуриентов", которая будет транслироваться на канале Mədəniyyət ("Культура"), сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования.
Телеуроки в данном формате будут транслироваться до 17 июля.
В передаче абитуриентам будет предоставлена информация об анализе, "шифрах" открытых и закрытых заданий, способах решения комплексных заданий, навыках правильной обработки информации и т.д. Это поможет абитуриентам лучше подготовиться к экзамену.
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