Какими масками лучше пользоваться в условиях пандемии

В условиях пандемии важно пользоваться не тканевыми и марлевыми, а антибактериальными масками.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend доцент кафедры внутренних болезней Азербайджанского медицинского университета, врач Мираскер Аскеров, лечащий больных коронавирусом.

По его словам, средний слой медицинских масок антибактериальный, с другой стороны, синтетические ткани в определенной степени предотвращают проникновение возбудителей вирусов в организм: "Если маски стираются, то их необходимо мыть с мылом, а затем повторно стерилизованы спиртом. По меря загрязнения масок их необходимо бросать в закрывающиеся урны".

Врач подчеркнул, что для предотвращения ускоренного распространения заражения граждане должны соблюдать все требуемые правила, правильно пользоваться масками: "Все граждане должны быть убеждены в наличии вируса, пользоваться медицинскими масками ради защиты здоровья как своего, так и близких. Маски - не аксессуар для лица, а защитное средство. Использование масок выполняет защитную функцию, правильное их использование защищает и нас самих, и окружающих".

Мираскер Аскеров порекомендовал незамедлительно обращаться к врачу в случае появления симптомов COVİD-19. Лечение без рекомендации и контроля врача может навредить: "При появлении симптомов необходимо известить об этом участкового врача, больной должен быть поставлен на учет, и начать лечение. Коронавирус относится к семейству гриппа, в отличие от бактерий вирусы проникают в клетки. Поэтому лечение вслепую может привести к негативным последствиям. Прием препаратов по лечению вируса может ослабить иммунитет. Чтобы победить его, нужно правильно питаться, включать в рацион овощи, фрукты, молочные продукты, мед, ягоды. Полезен компот из свежих фруктов, желательно избегать раздражающих ЖКТ, жареных и консервированных продуктов".

Доцент АМУ подчеркнул, что также необходимо потреблять много воды, так как она выводит вирус из организма: "Особенно важно пить воду в разное время суток, в особенности, днем".

В заключение Аскеров добавил, что этот вирус такой же, как и остальные, просто контагиозность у него выше: "Ни в коем случае не следует падать духом. Даже если вы заразитесь, вы победите эту болезнь. И потом призыв "оставайтесь дома" не означает закрывать все двери и окна и сидеть дома. Выходите на балкон, открывайте форточки, часто проветривайте помещение. Этот вирус существует! Путь в борьбе с невидимым врагом проходит через веру в себя, в граждан, в государство, соблюдение всеми правил и солидарность".