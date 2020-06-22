https://news.day.az/society/1246786.html Главный редактор газеты "Каспи" и его семья заразились коронавирусом
Главный редактор газеты "Каспи" и его семья заразились коронавирусом
Главный редактор газеты "Каспи" Ильхам Гулиев и его семья заразились коронавирусом.
Как сообщает Day.Az, об этом написал Ильхам Гулиев в "Faceboоk".
"Ряды больных, борющихся с коронавирусной инфекцией, пополнили я и члены моей семьи. В результате компьютерной томографии были обнаружены повреждения в обеих частях моих легких. Лечение продолжается в больнице Нефтяников.
Несмотря на боль и трудности, мы настроены оптимистично. Верим, что скоро победим вирус и вернемся к нормальной жизни. Берегите себя", - отметил он.
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