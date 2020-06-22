Главный редактор газеты "Каспи" и его семья заразились коронавирусом

Главный редактор газеты "Каспи" Ильхам Гулиев и его семья заразились коронавирусом.

Как сообщает Day.Az, об этом написал Ильхам Гулиев в "Faceboоk".

"Ряды больных, борющихся с коронавирусной инфекцией, пополнили я и члены моей семьи. В результате компьютерной томографии были обнаружены повреждения в обеих частях моих легких. Лечение продолжается в больнице Нефтяников.

Несмотря на боль и трудности, мы настроены оптимистично. Верим, что скоро победим вирус и вернемся к нормальной жизни. Берегите себя", - отметил он.