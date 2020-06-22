https://news.day.az/society/1246789.html Опубликованы кадры жуткого пожара в Огузе - ВИДЕО
Опубликованы кадры жуткого пожара в Огузе - ВИДЕО
Вчера вечером в Огузском районе произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на ARB, пожар вспыхнул у долины реки, охватывающей села Хачмаз, Филфилли и Абдал Огузского района.
Пожарные подразделения МЧС были вызваны на место происшествия. Огонь удалось потушить.
По словам жителей, сгорело около 4 га сухой травы и кустарников. Соседние садовые участки удалось защитить от огня. В настоящее время принимаются соответствующие меры в этом районе. Сельские жители считают, что пожар начался в результате молнии.
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