https://news.day.az/society/1246802.html В Губе молния ударила в 3 жилых дома - ВИДЕО
В Губе молния ударила в 3 жилых дома - ВИДЕО
Сегодня днем в Губе пошел сильный ливень.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в некоторых предгорных территориях выпал град.
Как сообщили в ИВ Губинского района, в селе Алпан молния ударила в пристройку принадлежащего 3 гражданам дома, один дом затопило. Такая же участь постигла и дом в селе Дигях.
Продолжаются работы по устранению причиненного ущерба.
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