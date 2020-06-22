В Губе молния ударила в 3 жилых дома

Сегодня днем в Губе пошел сильный ливень.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в некоторых предгорных территориях выпал град.

Как сообщили в ИВ Губинского района, в селе Алпан молния ударила в пристройку принадлежащего 3 гражданам дома, один дом затопило. Такая же участь постигла и дом в селе Дигях.

Продолжаются работы по устранению причиненного ущерба.