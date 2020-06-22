Дорожная полиция о перевозках сельхозпродукции в период специального карантинного режима

Обнародован порядок перевозки сельскохозяйственных грузов в Баку, Сумгайыт, Гянджу, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронский район в период специального карантинного режима.

Как сообщил АПА начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП), полковник полиции Кямран Алиев, в соответствии с решением № 208 Кабинета министров от 19 июня 2020 года "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе", перевозки грузов водным, железнодорожным и автомобильным транспортом не ограничены, передает Day.Az.

К.Алиев отметил, что это касается и перевозок сельхозпродукции: "Не разрешается лишь перевозить сельхозпродукцию на легковых автомобилях. Фермеры могут доставлять продукцию на грузовых автомобилях в Баку, Абшеронский район и другие города, где введен специальный карантинный режим".