Люди должны думать о том, как не допустить того, чтобы заболели другие

В период специального карантинного режима очень важны самодисциплина, осознание ответственности не только за себя, но и за окружающих, сказала Trend заслуженный художник Азербайджана Инна Костина, Trend.

"Мы переживаем сейчас очень сложный период, и только от нас, от нашей самодисциплины зависит то, как быстро мы справимся с этой ситуацией. Важно отметить, что в этом случае необходимо думать не только о своем здоровье, но и о здоровье и безопасности своих близких - в первую очередь, детей, людей преклонного возраста. Я ежедневно слежу за статистикой числа зараженных, мы приблизились к пятистам, и это очень страшные цифры. Очень надеюсь, что благодаря дисциплине мы сможем выйти из этой ситуации как можно быстрее", - подчеркнула художница.

Инна Костина добавила, что придерживается всех правил и норм карантинного режима.

"Я максимально изолировалась, выхожу только в случаях необходимости - все контакты сведены до минимума. Может, художникам в данной ситуации чуть легче, потому что мы можем продолжать заниматься своим любимым делом. Но я, например, на сегодняшний день лишена своей мастерской - из-за карантина я не могу туда попасть. Все творческие задумки и проекты воплощаю дома", - сказала она.

Отметим, что с начала карантинного режима Инна Костина каждый день создает работы в технике батика на цветочную тему. Уже создано более ста произведений искусства. Задача художницы - подарить людям хорошее настроение, яркие эмоции.

Также за период карантина Инна Костина создала серию батика, посвященную котам, а поэтесса Елена Скворцова написала на эту тему стихи. Сейчас авторы работают над дизайном детской книги. "Должна получиться очень добрая книга для дошкольников", - добавила Костина.

Художница сказала также, что не понимает, как люди в такой сложной ситуации могут нарушать карантин под тем предлогом, что дома им скучно.

"В моем понимании перед лицом такого серьёзного заболевания вопрос скуки вообще стоять не должен. Люди должны думать о том, как выжить, как не допустить того, чтобы заболели другие. И потом, мне кажется, любой человек может найти себя занятие - есть великолепные книги, есть интернет. Да, в жару сложно сидеть дома - но все можно пережить ради того, чтобы не заболеть", - подчеркнула она.