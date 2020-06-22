https://news.day.az/society/1246822.html В Азербайджане выявлено 478 новых случаев заражения коронавирусом, 369 вылечившихся, 7 скончались - ФОТО
В Азербайджане выявлено 478 новых случаев заражения коронавирусом, 369 вылечившихся, 7 скончались - ФОТО
В Азербайджане выявлено 478 новых случаев заражения коронавирусом, 369 вылечившихся, 7 скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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