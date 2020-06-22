В Баку автобус столкнулся с такси

В Баку легковой автомобиль столкнулся с автобусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории Насиминского района столицы, перед садом Самеда Вургуна.

Столкнулись автобус маршрутной линии № 46 и легковой автомобиль (такси). Пострадавших нет, но оба транспортных средства получили повреждения.

Как сообщили АПА в Бакинском транспортном агентстве, в связи с ДТП ведется расследование.