В отношении нарушителей карантинного режима в Агстафе принимаются меры

Чтобы соблюдать правила санитарного режима, сотрудники отдела полиции Агстафинского района провели беседы по повышению осведомленности в местах большого скопления людей, объяснили требования санитарного режима, необходимость соблюдения социальной дистанции ​​и использования медицинских масок.

Как сообщили Qafqazinfo в пресс-службе Гянджинской региональной группы МВД, гражданам раздали медицинские маски.

В отношении нарушителей карантинного режима принимаются административные меры, передает Day.Az.