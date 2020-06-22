https://news.day.az/society/1246835.html В отношении нарушителей карантинного режима в Агстафе принимаются меры - ФОТО
В отношении нарушителей карантинного режима в Агстафе принимаются меры - ФОТО
Чтобы соблюдать правила санитарного режима, сотрудники отдела полиции Агстафинского района провели беседы по повышению осведомленности в местах большого скопления людей, объяснили требования санитарного режима, необходимость соблюдения социальной дистанции и использования медицинских масок.
Как сообщили Qafqazinfo в пресс-службе Гянджинской региональной группы МВД, гражданам раздали медицинские маски.
В отношении нарушителей карантинного режима принимаются административные меры, передает Day.Az.
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