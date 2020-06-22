TƏBİB пояснило, могут ли переболевшие коронавирусом выйти на работу

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) пояснило, могут ли переболевшие коронавирусом вернуться к работе.

Как передает Day.Az, глава пресс-службы ведомства Равана Алиева сказала Modern.az, что после выписки из больницы выздоровевшие должны оставаться дома в течение 14 дней.

"Они подписывают соответствующие бумаги", - отметила она.

После двухнедельной самоизоляции переболевшие коронавирусом могут вернуться к нормальной жизни, продолжила представитель учреждения.

"Им также разрешается работать как и раньше. Тем не менее, следует не терять бдительность. Эти люди должны быть защищены и использовать медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты. Во время пандемии всем рекомендуется использовать медицинские маски и дезинфицирующие средства, соблюдать социальное дистанцирование. И неважно, заражен человек коронавирусом или нет", - сказала Равана Алиева.