Оперативный штаб о деятельности СМИ в период усиления особого карантинного режима

В перечне сфер деятельности которых разрешена, в приложении к постановлению Кабинета министров Азербайджана от 19 июня 2020 года "О дополнительных мерах по усилению особого карантинного режима городах в Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкярань, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронском районе" указана также деятельность СМИ. Это является надежной правовой гарантией деятельности СМИ в условиях ужесточенного карантинного режима и указывает на отсутствие каких-либо ограничений в их деятельности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, техническая вопросы, связанные с реализацией этого права средствами массовой информации в период усиления особого карантинного режима решается путем регистрации на портале icaze.e-gov.az.

Информация о представителях иностранных СМИ, аккредитованных в Азербайджане, была внесена в портал icaze.e-gov.az министерством иностранных дел.

Представители местных средств массовой информации, как отмечается в постановлении Кабмина, должны быть зарегистрированы на портале icaze.e-gov.az со стороны руководства тех СМИ, в которых они работают.

Передвижение лиц, работающих на основании гражданско-правового договора, разрешается после того, как информация о них будет введена со стороны работодателя на портал icaze.e-gov.az, а передвижение лиц, работающих индивидуально на основе VÖEN без заключения договора с каким-либо юридическим лицом, разрешается после того, как они сами введут информацию о себе на портал icaze.e-gov.az с использованием электронной подписи.

В связи с возникшими проблемами при регистрации можно обратиться на горячую линию 9108 Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и в пресс-службу Оперативного штаба при Кабинете министров.