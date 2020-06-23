https://news.day.az/society/1246885.html В Барде подросток трагически погиб, попав под трактор - ФОТО
В Барде подросток трагически погиб, попав под трактор - ФОТО
В Барде подросток трагически погиб в результате несчастного случая.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла в селе Ени Дашкенд.
По сообщению, на работавшего в поле 15-летнего Мамедзаде Эльнура Сиявуш оглу опрокинулся трактор.
Подросток скончался от тяжелых травм по дороге в больницу.
Выясняются обстоятельства происшествия.
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