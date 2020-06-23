В Барде подросток трагически погиб, попав под трактор

В Барде подросток трагически погиб в результате несчастного случая.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла в селе Ени Дашкенд.

По сообщению, на работавшего в поле 15-летнего Мамедзаде Эльнура Сиявуш оглу опрокинулся трактор.  

Подросток скончался от тяжелых травм по дороге в больницу.  

Выясняются обстоятельства происшествия.