В Баку сотрудник банка заразился коронавирусом - филиал закрыт
Ясамальское отделение Azer Turk Bank приостановило свою деятельность.
Согласно информации, филиал приостановил работу с пятницы и возобновит работу 24 июня.
Как передает Day.Az, пресс-секретарь Azer Turk Bank Рауф Агаев подтвердил Modern.az данный факт.
Р.Агаев отметил, что сотрудник Ясамальского филиала Azer Turk Bank, находившийся в отпуске, заразился COVID-19: "В связи с этим руководство банка организовало обследование всех сотрудников данного филиала. Специалисты продезинфицировали здание. В настоящее время клиенты этого филиала обслуживаются в головном офисе и других филиалах".
По его словам, филиал в Ясамале продолжит работу завтра, 24 июня, с новым штатом.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре