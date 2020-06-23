В Баку сотрудник банка заразился коронавирусом

Ясамальское отделение Azer Turk Bank приостановило свою деятельность.

Согласно информации, филиал приостановил работу с пятницы и возобновит работу 24 июня.

Как передает Day.Az, пресс-секретарь Azer Turk Bank Рауф Агаев подтвердил Modern.az данный факт.

Р.Агаев отметил, что сотрудник Ясамальского филиала Azer Turk Bank, находившийся в отпуске, заразился COVID-19: "В связи с этим руководство банка организовало обследование всех сотрудников данного филиала. Специалисты продезинфицировали здание. В настоящее время клиенты этого филиала обслуживаются в головном офисе и других филиалах".

По его словам, филиал в Ясамале продолжит работу завтра, 24 июня, с новым штатом.