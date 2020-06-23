В Азербайджане сотрудники еще одного ведомства заразились коронавирусом

Среди сотрудников ОАО "Azersu" есть инфицированные коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, руководитель пресс-службы ведомства Анар Джабраиллы подтвердил данный факт.

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией факты заражения были выявлены среди сотрудников подавляющего большинства учреждений.

"К сожалению, некоторые сотрудники ОАО "Azersu" заражены коронавирусом. Число зараженных составляет более 20 человек. Ситуация тщательно контролируется, проводится регулярная дезинфекция, измеряется температура сотрудников, когда они приходят на работу утром и другие меры. Сотрудникам рекомендовано не ходить на работу, если у них есть температура или они плохо себя чувствуют", - сказал он.