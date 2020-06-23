Еще 142 наследника шехидов получат единовременные выплаты

Комиссия в составе Министерства труда и социальной защиты населения приняла решение выплатить единовременную выплату (11 тысяч манатов) 142 наследникам еще 100 шехидов.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в ближайшие дни будут проведены соответствующие работы по переводу единовременных платежей на банковские счета наследников.

В общей сложности наследники 12 281 шехида имеют право на получение единовременной выплаты. На сегодняшний день 18 000 наследников более 12 000 шехидов получили материальную помощь. Программа по предоставлению наследникам шехидов единовременных выплат уже выполнена на 98 процентов.